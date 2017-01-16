Гройсман заявил вице-президенту США о 100-процентной преданности реформам в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи в понедельник в Киеве с вице-президентом США Джозефом Байденом заявил, что Украина на 100 процентов предана реформам, сообщает правительственный портал по итогам закрытой встречи сторон.

«Я хочу заверить вас в том, что мое правительство и я лично как премьер-министр не собираемся останавливаться на пути проведения изменений внутри страны. Мы и дальше будем идти по пути реформ, которые принесут мир, стабильность и спокойствие в нашем государстве. Мы будем делать все для того, чтобы Украина состоялась, чтобы усилия, которые прилагались и прилагаются, привели нас к успеху. Я точно знаю, что изменения, которые мы делаем, будут лучшим вкладом в успех нашей страны», – сказал Гройсман.

Премьер-министр поблагодарил за твердую и неизменную позицию США и личное лидерство Джозефа Байдена в деле мобилизации международной помощи и поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.

Гройсман также подчеркнул готовность Украины к дальнейшему развитию стратегического партнерства с США.

На это время уже завершилась встреча Джозефа Байдена с президентом Украины Петром Порошенко.

В команде 44-го президента США Барака Обамы Байден координирует сотрудничество с Украиной. Он регулярно в телефонном режиме обсуждает с президентом Украины Петром Порошенко состояние выполнения минских договоренностей, санкции, введенные Западом против России из-за ее действий в Украине, экономические и политические реформы в Украине.

Вице-президент США Джозеф Байден завершает свое пребывание на посту 20 января, когда присягу президента США примет Дональд Трамп.