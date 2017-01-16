В Симферополе планируют сменить первого заместителя главы администрации

В повестку внеочередной сессии городского совета Симферополя внесли вопрос о смене первого заместителя главы администрации крымской столицы. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

«О согласовании назначения Овдиенко А.Д. на должность первого заместителя главы администрации города Симферополя», – отмечается в повестке городской сессии.

Кроме этого, во время очередной сессии планируют согласовать еще двух заместителей главы российской администрации Симферополя: Наримана Исаева и Сергея Круцюка.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».