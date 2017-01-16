В лобовом столкновении в Крыму погиб водитель – дорожная инспекция

В Симферопольском районе Крыма 15 января в лобовом столкновении погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю дорожной инспекции Крыма.

«15 января водитель автомобиля ЗАЗ, двигаясь со стороны Симферополя, выполняя маневр левый поворот, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем VОLКSWАGЕN РОLО, который двигался со стороны Алушты. При ДТП водитель автомобиля ЗАЗ – смертельно травмирован», – отметили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что в Керчи автомобиль сбил ребенка.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.