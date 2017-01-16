Украинский ПЕН-клуб заявляет о невозможности пригласить на съезд руководителей российского

Украинский ПЕН-клуб осуждает позицию руководства российского ПЕН-клуба и заявляет о невозможности пригласить руководителей организации на съезд в Украине.

«Мы полностью поддерживаем честных писателей и осуждаем конформистское руководство российского ПЕН, что ставит под угрозу принципы Международного ПЕН-клуба и многовековой гуманистической традиции русской литературы. Мы особенно возмущены пренебрежительным отношением российского ПЕН к Сенцову и другим политическим заключенным», – говорится в заявлении.

Представители организации считают ужасным то, что «десятки людей в России находятся в заключении за свои высказывания и мысли, а также то, что российский ПЕН-клуб полностью слепой и глухой к их бедственному положению».

«Как потенциальные хозяева 83-го съезда Международного ПЕН-клуба, мы считаем, что невозможно пригласить в Украину должностных лиц прокремлевской организации, которые в полной мере поддерживают военное вторжение и аннексию Крыма... Мы твердо убеждены, что и заявленная позиция, и деятельность российского ПЕН-клуба расходится с Уставом ПЕН-клуба и основополагающими принципами уважения прав человека и международного права», – отмечается в заявлении.

На прошлой неделе стало известно, что публициста, общественного активиста Сергея Пархоменко с 10 января исключили из российского ПЕН-клуба. Пархоменко считает, что это решение связано с опубликованной на сайте «Эхо Москвы» заметкой «о позоре, произошедшем с Российским ПЕН-клубом, когда его руководители публично отказались от заявления в поддержку Олега Сенцова».

Согласно протоколу заседания исполкома организации, это решение было принято единогласно. Пархоменко исключили из организации «за уклонение от незыблемых принципов, указанных в Хартии Международного ПЕН-клуба, систематическое невыполнение требований настоящего Устава, за провокационную деятельность, несовместимую с целями и задачами Российского ПЕН-центра, и высказывания, затрагивающие честь и достоинство личности». После этого решения о выходе из организации объявили еще ряд писателей.

ПЕН-клуб – это организация поэтов-романистов, которая была основана в Лондоне еще в 1921 году. ПЕН-центры существуют в 101 стране. Ожидается, что 83 съезд Международного ПЕН-клуба состоится осенью в Украине.