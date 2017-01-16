В Крыму возобновили судебные заседания по «делу Чийгоза» – адвокат

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма возобновились судебные заседания по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом на своей странице в Твиттере 16 января написал адвокат задержанного Николай Полозов.

«В заседании по делу Ахтема Чийгоза продолжается исследование вещественных доказательств – фотографий», – написал Полозов.

По информации адвоката, на судебное заседание пришел отец Ахтема Чийгоза. «Хочет увидеть сына хотя бы по телевизору видеосвязи», – написал Полозов.

В украинском МИДе потребовали от России прекратить политические репрессии в отношении крымских татар.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Крымский суд оставил Чийгоза под арестом до 8 апреля.