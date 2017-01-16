В Крыму официально уволили главного архитектора полуострова

В аннексированном Крыму уволили главного архитектора Александра Кузнецова. Соответствующий указ 16 января подписал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.

«Освободить Кузнецова Александра Вячеславовича от должности заместителя министра строительства и архитектуры Крыма – Главного архитектора Крым по собственной инициативе согласно поданному заявлению», – говорится в тексте указа.

В конце декабря 2016 года Аксенов заявлял, что отставки Олега Казурина и Александра Кузнецова с постов вице-премьера Крыма и главного архитектора Крыма объясняются невыполнением данными чиновниками поставленных перед ними задач.

Сообщается, что новым главным архитектором Крыма будет назначена Анна Царева.