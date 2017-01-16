В Симферополе сообщают о задержке авиарейсов

Из-за плохой видимости в районе аэропорта «Симферополь» задерживаются вылет и прилет нескольких рейсов. Об этом заявил директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев, сообщают РИА Крым.



«На аэродроме сейчас ограниченная видимость, туман, поэтому есть некоторые незначительные задержки. Мы фиксируем порядка трех-четырех задержанных рейсов, прием воздушных судов ограничен. Командиры воздушных судов самостоятельно принимают решение относительно посадки в нашем аэропорту. И в нашем случае они находятся в аэропорту отправления и наблюдают за погодой», – заявил Лаптев.

Он также добавил, что по прогнозам синоптиков, улучшение погодных условий ожидается ближе к обеду.

По данным онлайн-табло, задерживается вылет и прилет рейсов из Москвы и Сочи.

