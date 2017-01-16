Нынешняя агрессивная Россия является приоритетной угрозой и для США, и для Украины – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что «нынешняя агрессивная Россия» является приоритетной угрозой и для США, и для Украины. Об этом он сказал после переговоров с вице-президентом США Джо Байденом 16 января в Киеве.

«Приветствую первые обнадеживающие сигналы, произнесенные во время сенатских слушаний кандидатов на должности государственного секретаря Тиллерсона и министра обороны США Маттиса. Так, нынешняя агрессивная Россия – это приоритетная угроза и для США, и для Украины», – заявил Порошенко.

«Да, Россия вторглась на территорию Украины, оккупировав часть Донбасса и Крым. Крым – это Украина, и мы благодарны за то, что представители новой администрации (США – КР) четко стоят на этих позициях. Так, санкции не являются самоцелью, но это важный инструмент давления, влияния и мотивации для России быть за столом переговоров, имплементировать Минские договоренности, прекратить агрессию и оккупацию и обеспечить территориальную целостность нашего государства в рамках международного права. Это инструмент влияния для того, чтобы уважать международное право со стороны России», – заявил президент.

Порошенко добавил, что ответственность перед партнерами и союзниками – это очень важный признак США как глобального лидера, «каким они были, есть и будут оставаться».

Президент Украины также отметил важность сохранения санкций против России до восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включая Крым.

Со своей стороны, Джо Байден отметил, что санкции против России из-за ее агрессии на Донбассе и аннексии Крыма будут действовать до выполнения ею своих обязательств.

Вице-президент США находится с однодневным визитом в Украине. Ранее он встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Вице-президент США Джозеф Байден завершает свое пребывание на посту 20 января, когда присягу президента США примет Дональд Трамп.

В команде 44-го президента США Барака Обамы Байден координирует сотрудничество с Украиной. Он регулярно в телефонном режиме обсуждает с президентом Украины Петром Порошенко состояние выполнения минских договоренностей, санкции, введенные Западом против России из-за ее действий в Украине, экономические и политические реформы в Украине.