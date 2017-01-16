Полозову угрожают принудительным приводом в ФСБ для допроса по «делу Умерова»

Адвокату Николаю Полозову угрожают принудительным приводом в ФСБ для допроса его в качестве свидетеля по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Об этом Полозов сказал в видеокомментарии.

Соответствующее видео на своей странице в Фейсбуке опубликовал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

Адвокат отмечает, что 16 января в перерыве судебного заседания по делу Ахтема Чийгоза в суд пришел следователь ФСБ Скрипка в сопровождении оперативного сотрудника ФСБ Шевченко.

«Они вновь попытались мне вручить повестку для вызова на допрос в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова. Я в очередной раз отказался взять эту повестку, мотивируя свое решение тем, что действия следователя являются незаконными. Допрашивать адвоката по обстоятельствам, которые ему стали известны в связи с оказанием юридической помощи прямо запрещено законом. На это следователь Скрипка заявил, что последствия будут выражены в принудительном приводе меня в ФСБ, составлении протокола и допроса меня в качестве свидетеля по «делу Ильми Умерова», – сказал Полозов.

По информации адвоката, в конце прошлого года он направил апелляционную жалобу на постановление Киевского районного суда, который разрешил следователю Скрипке незаконно провести допрос Полозова.

«Сегодня я узнал, что жалоба еще не поступила, решение еще не вступило в законную силу, а значит, действия следователя Скрипки абсолютно незаконны. Эти действия направлены на то, чтобы выдворить меня из Крыма, и чтобы я прекратил оказывать помощь гражданам Украины, которые находятся под репрессивным катком российской правоохранительной системы», – подытожил Полозов.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря вновь возобновили уголовное дело.

До этого следственный комитет России по Крыму отказал в возбуждении уголовного дела в отношении российского адвоката Николая Полозова, который выступает защитником по ряду дел против крымских татар в Крыму.