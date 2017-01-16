Фигуранту дела «Хизб ут-Тахрир» предъявили обвинение в насильственном захвате власти – Богачева

В Крыму к фигуранту дела «Хизб ут-Тахрир» Энверу Бекирову в СИЗО пришел следователь с бумагой о дополнительном обвинении по статье 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти». Об этом сообщила активистка объединения «Крымская солидарность» Анна Богачева на своей странице в Фейсбук.

«Итак, серию обвинений крымских мусульман в насильственном захвате власти в России можно считать открытой. К Энверу Бекирову в СИЗО в пятницу приходил следователь с бумагой о дополнительном обвинении по ст 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. По словам адвокатов, такое обвинение возможно через ст 30 УК РФ, «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», – написала Богачева.

О том, что фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» может грозить обвинение в насильственном захвате власти в России 12 января предупреждал крымский адвокат Эмиль Курбединов.

Ст. 278 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более полугода. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».