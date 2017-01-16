В Судаке задержали подозреваемого в краже из автомобиля

В Судаке задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении кражи из автомобиля на территории города. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МВД Крыма.

В ведомстве отмечают, что злоумышленник проник в припаркованный на улице автомобиль, двери которого оставил незапертыми владелец, и похитил автомагнитолу и аккумулятор.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса России «Кража». Санкцией статьи предусмотрено наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет», – отметили в пресс-службе.

В силовом ведомстве добавили, что мужчина раннее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В содеянном судакчанин признался, написав явку с повинной.