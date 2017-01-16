Законопроект о выборах губернатора аннексированного Севастополя значительно сужает круг возможных кандидатов из-за необходимости заручиться поддержкой городских депутатов. Об этом 16 января заявил политолог Олег Иванов, пишет «Крыминформ».

«Не нужно забывать, что далеко не все партии могут выдвинуть своих кандидатов. Законопроект предусматривает, что 10% от общего количества муниципальных депутатов. В Севастополе, насколько я знаю, их 120. То есть 12 человек должны поставить свою подпись в поддержку того или иного кандидата», – отмечает Иванов.

По информации политолога, подавляющее большинство депутатов – это представители «Единой России», значительно меньшее число у КПРФ и ЛДПР.

«Вопрос с другими партиями, которые не обладают такими возможностями – они, по всей видимости, своих кандидатов выдвинуть не смогут, потому что этот муниципальный фильтр, барьер скорее всего не пройдут, потому что такого представительства в представительных органов муниципальных образований Севастополя у них нет. Поэтому количество кандидатов в соответствии с этим законом будет сильно ограничено. Я думаю, что вполне вероятно, что кандидатов будет всего три – представители «Единой России», КПРФ и ЛДПР», – добавил Олег Иванов.

Накануне сообщалось, что закон о выборах губернатора Севастополя планируют обсудить с жителями города.

В ноябре 2016 года депутаты подконтрольного Кремлю парламента Севастополя одобрили внесение поправок в Устав города, которые предусматривают прямые выборы губернатора. Инициатором внесения изменений в Устав, который был принят в апреле 2014 года, выступил временно исполняющий обязанности губернатора аннексированного Севастополя Дмитрий Овсянников.