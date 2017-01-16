Ялта в российском рейтинге попала в пятерку популярных у иностранных туристов городов

Аннексированная Ялта заняла третье место в рейтинге городов соседней России, популярных у иностранных туристов на новогодние праздники 2017 года. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«Рейтинг составлен сервисом поиска отелей RoomGuru.ru по данным броней отелей иностранцами для проживания в дни новогодних каникул.

По данным сервиса, в период новогодних праздников иностранные туристы останавливались в гостиницах Ялты в среднем на пять ночей и платили за проживание в среднем 3,7 тысяч рублей в сутки», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в первую пятерку курортных городов, популярных у иностранных туристов в новогодние праздники, попали российские города Сочи, Геленджик, Пятигорск и Кисловодск.

13 января сообщалось, что в период новогодних праздников в Крыму побывали вдвое больше туристов, чем в 2015 году.