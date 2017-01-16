В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение

В Крыму на период 17-18 января объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

«По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 17 января ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с, 18 января – порывы до 25 м/с», – отметили в ведомстве.

На протяжении трех дней в Крыму сохраняется штормовое предупреждение, в связи с прохождением над территорией полуострова холодного фронта.

Утром 16 января сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий Керченская паромная переправа приостановила работу. Позднее работу переправы возобновили.