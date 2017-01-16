Порошенко поручил МИДу передать в Международный суд ООН иск против России

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе украинского президента.

«Три года Россия грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму», – сказал Президент во время встречи с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем Министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями главы Администрации президента Украины Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым.

По словам Порошенко, сегодня Украина полностью готова передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения России к ответственности.

В начале января 2017 года сообщалось, что первое решение международного трибунала по Крыму должно быть вынесено в 2019-2021 годах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».