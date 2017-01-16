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Суд по «делу Чийгоза» огласил показания «потерпевшего» без его присутствия – Полозов

Николай Полозов

Николай Полозов

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Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма на очередном заседании по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза огласил показания потерпевшего без его присутствия в зале суда. Об этом 16 января в Твиттере написал адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«В связи с невозможностью установления местонахождения потерпевшего Шлягина, суд принял решение огласить его показания», – написал Полозов.

По информации адвоката, «свидетеля Арпатлы суд также не смог найти. Но его показания пока не будут оглашены, так как его нашла защита».

Утром 16 января сообщалось, что в Крыму возобновили судебные заседания по «делу Чийгоза».

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Крымский суд оставил Чийгоза под арестом до 8 апреля 2017 года.

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