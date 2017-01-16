Проект резолюции о нарушении Украиной прав человека в Крыму до аннексии лишен смысла – правозащитник

Подготовленный подконтрольным Кремлю правительством Крыма проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека на полуострове до аннексии в 2014 году лишен смысла. Об этом в комментарии Крым.Реалии сказала глава украинского Центра информации о правах человека Татьяна Печончик.

«Очень странно, что они берут период именно до аннексии, это лишено какого-то смысла, скорее всего это фейк», – прокомментировала правозащитница.

Она уточнила, что вопрос необходимо изучить более подробно.

«Надо изучить подробнее этот вопрос. Но скорее всего проект резолюции – непосредственно инициатива России. Если они (крымское правительство – КР) что-то и будут делать, то через Россию», – уточнила Печончик.

Утром 16 января 2017 года подконтрольный Кремлю председатель комитета межнациональных отношений и депортированных граждан полуострова Заур Смирнов в комментарии российским СМИ заявил, что крымское правительство подготовило проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека в Крыму «в период, когда полуостров был частью Украины».

На официальном сайте комитета отсутствует информация о подготовленном проекте резолюции.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».