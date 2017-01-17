В Ялте на Крещение снова будут окунаться в санитарной зоне

На Крещение Господне праздничные мероприятия 19 января пройдут в Ялте, Алупке и Гурзуфе. В отличие от поселков, где купаться люди будут на пляжах, в Ялте крещенские купания уже традиционно пройдут в санитарной зоне, у восьмого причала на набережной, где купание запрещено. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Как рассказала начальник управления культуры подконтрольной Кремлю администрации Ялты Лариса Ковальчук, 19 января в Ялте от собора Александра Невского к часовне Новомученников и исповедников русских пройдет крестный ход. Здесь, по благословлению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, состоится молебен о сохранении и развитии крымских курортов и благополучном проведении курортного сезона. После этого запланировано традиционное купание в море.

Уже несколько лет подряд массовые крещенские купания в Ялте проходят в санитарной зоне у восьмого причала на набережной, где купание запрещено по санитарным нормам – в этом месте в море прямо через берег выходит ливневая канализация с улиц Морской, Садовой и Войкова. О запрете купания гласит крупная надпись на причальной стенке, которую обычно на Крещение завешивают баннером.

Стоит отметить, что в Алупке и Гурзуфе крещенские купания пройдут в предназначенных для этого местах – на пляжах. В бытность мэра Ялты Сергея Брайко, обряд крещенского купания проходил на Массандровском пляже, но после строительства часовни на набережной, мероприятие стали проводить у ее подножья – в санитарной зоне. Верующие люди оправдывают это тем, что в праздник Крещения все водоемы становятся священными, и заболеть от купания в них нельзя. Настоятель храма Александра Невского, протоирей Адам Дмитренко отметил, что некоторые даже справлялись с недугами после купаний на Крещение Господне.

По словам Ларисы Ковальчук, безопасность купания обеспечат работники российского МЧС Крыма, которые проверят дно у причала, а также во время мероприятия будет дежурить карета скорой помощи.

В Ялте 19 января 2016 года прошли праздничные мероприятия в честь дня Крещения Господня. Несмотря на резкое похолодание, которое пришло на полуостров в тот день, ялтинцы не изменили традиции крещенских купаний в Черном море.