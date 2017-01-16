Радио Крым.Реалии. Восемь лет правления Барака Обамы. Итоги

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят об итогах правления Барака Обамы на посту президента США.

Стал ли Барак Обама успешным американским президентом, какие успехи и провалы были у администрации Обамы во внешней политике и какое политическое наследие получит Дональд Трамп после инаугурации?

На эти вопросы ответит эксперт Института общественно-экономических исследований Николай Капитоненко. Ведущий: Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.