В суде на фотографиях с митинга 26 февраля Чийгоза не обнаружили – Полозов

Во время исследования в Верховном суде Крыма фотографий с митинга 26 февраля 2014 года в Симферополе заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза на них не обнаружили. Об этом в видеокомментарии заявил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

Соответствующее видео на своей странице в Фейсбуке опубликовал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

По информации Полозова, в течение первой половины заседания 16 января 2017 года суд продолжил исследовать доказательства, предоставленные прокурором, а именно: фотографии с митинга 26 февраля 2014 года.

«Исследованы фотографии до времени 14:24. По состоянию на это время никаких массовых беспорядков на фотографиях изображено не было. Также не было изображений Ахтема Чийгоза, что противоречит показаниям потерпевших свидетелей. Они утверждали, что Чийгоз каким-то образом давал митингующим команды и распоряжения, передвигался по коридору, который выстраивали митингующие», – сказал адвокат.

16 января Полозов сообщал, что в суде по «делу Чийгоза» огласили показания «потерпевшего» без его присутствия.

По информации адвоката, следующее судебное заседание назначили на 17 января.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Крымский суд оставил Чийгоза под арестом до 8 апреля 2017 года.