Противоаварийные работы на Митридасткой лестнице выполнены на 70% – СМИ

На сегодняшний день противоаварийные работы на Митридатской лестнице выполнены на 70%, информирует 16 января издание Kerch.com.ru.



«Чтобы уберечь архитектурный объект от дальнейшего разрушения, подрядная организация «ТНГ-групп» забетонировала опорные площадки, на которых устанавливаются крепежные балки для усиления стен. Чтобы укрепить конструкцию, стены обшиваются арматурной сеткой. В планах бригады завершить противоаварийные работы до конца месяца», – отметили в издании.

15 сентября 2016 года Митридатскую лестницу посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Во время экскурсии по объекту Путин поручил его реконструировать.

О выделении 15 миллионов рублей на проведение реконструкции Митридатской лестницы российская администрация Керчи заявляла еще в июне 2016 года. По подсчетам проектировщиков, реставрация Митридатской лестницы в Керчи обойдется в 1,2 миллиарда рублей.

Большая Митридатская лестница – один из главных символов Керчи, пострадала от частичного обрушения в 2015 году. Арочный свод на одном из пролетов лестницы треснул по всей площади. В конце апреля 2015 года аварийный участок закрыли для туристов, оградив бетонными блоками с надписью «Проход запрещен».

Большая Митридатская лестница ведет на гору Митридат, где располагался античный город Пантикапей. Лестница насчитывает 436 ступеней, была построена в 1840 году. Проект лестницы был разработан итальянцем Александром Дигби, работавшим архитектором Керчи.

Малая (Константиновская) Митридатская лестница из местного ракушечника была построена в 1866 году на северном склоне горы Митридат.

Большая и Малая Митридатские лестницы служат не только для подъема на гору туристов и участников городских мероприятий, но и являются наиболее коротким путем к центральным улицам города для местных жителей, поскольку склоны горы Митридат – это жилая зона.