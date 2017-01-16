Климпуш-Цинцадзе отказалась от участия в завтраке Пинчука в Давосе

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что не будет участвовать в завтраке, организованном Фондом Виктора Пинчука в Давосе. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, ранее она собиралась ехать в Давос и участвовать в завтраке, одной из причин назвав то, что «это площадка высокого уровня, где можно заявить о позиции Украины».

«Но впоследствии стало понятно, что пункты этого так называемого «мирного плана» (речь идет о тезисах статьи олигарха Виктора Пинчука в американском дневнике The Wall Street Journal – КР) уже взяла на вооружение российская пропаганда ... Она пытается демонстрировать, что якобы часть украинской элиты готова отказаться и от Крыма с Донбассом, и от интеграции в ЕС и НАТО ради примирения с агрессором ... Учитывая все это, украинский завтрак может быть использован для легитимизации этой дискуссии. Поэтому сам факт моего участия в нем может выглядеть как часть этого процесса», – написала Климпуш-Цинцадзе.

Украинский вице-премьер также отметила, что, по ее ощущению, подавляющее большинство украинского гражданского общества не дает ей мандата на представление позиции Украины на этом мероприятии.

Ранее у Порошенко подтвердили его неучастие в завтраке Пинчука в Давосе.

Украинский олигарх Виктор Пинчук, ранее предлагавший Украине «пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией», позднее заявил, что не ставит под вопрос украинский статус аннексированного Крыма.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко раскритиковала публикацию украинского олигарха Виктора Пинчука и отметила, что не считает идеи Пинчука реалистичными.

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев опубликовал в колонке для издания The Wall Street Journal статью, в которой утверждает, что Украина не откажется от интеграции в Европейский Союз и НАТО, не станет торговать Крымом или Донбассом и не будет проводить выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, пока там остаются российские военные.