В Черногории заявили о готовности осудить двоих российских граждан заочно

Власти Черногории, расследующие попытку убийства бывшего премьер-министра страны Мило Джукановича, готовы судить заочно двоих российских граждан: Эдуарда Широкова и Владимира Попова – проходящих по этому делу. Об этом черногорский прокурор Велько Рутович сообщил в эфире черногорского государственного телеканала RTCG.

О местонахождении двоих россиян в настоящее время ничего не известно. Российские власти не комментируют попытку дестабилизации ситуации в Черногории, что, как полагает следствие, планировалось осуществить после парламентских выборов 16 октября 2016 года. Рутович сообщил, что в планировании убийства Мило Джукановича, который после выборов покинул премьерский пост, подозревается только Широков. Его также обвиняют в создании преступной организации и попытке совершения терактов.



45-летний Широков из Читы и 36-летний Попов из Кургана были недавно объявлены в международный розыск. Их данные и фотографии размещены на сайте Интерпола.

Как сообщили ранее Балканской службе Радио Свободная Европа в Министерстве внутренних дел Сербии, двух человек: Предрага Богичевича и Немана Ристича – задержали по подозрению в причастности к попытке переворота, о которой Черногория заявила в октябре 2016 года. Черногория добивалась от Сербии задержания и выдачи двух человек.

Неман Ристич в декабре 2016 года привлек внимание общественности, появившись на фото вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который тогда находился в Белграде.

В Черногории в октябре 2016 года арестовали около 20 человек и выдали ордера на арест еще двух граждан России и трех – Сербии по подозрению в попытке устроить переворот и сорвать парламентские выборы, чтобы помешать приходу к власти прозападного правительства, поддерживающего вступление Черногории в НАТО.

Прокуроры в Подгорице назвали двух россиян в качестве подозреваемых в организации попытки переворота. В ноябре 2016 года этим двум: Эдуарду Широкову и Владимиру Попову – заочно были предъявлены обвинения в организации преступной группировки с целью убийства тогдашнего премьер-министра Милая Джукановича по плану возможного переворота. Где находятся Широков и Попов, на сегодняшний день неизвестно.

При этом власти Черногории отметили, что не обвиняют Россию как государство в организации попытки переворота.

В России, где выступает резко против будущего вступления Черногории в НАТО, тоже отрицали «официальную причастность» к попытке переворота.