Аксенов пообещал, что все крымские пляжи будут общедоступными

Подконтрольный Кремлю глава правительства Крыма Сергей Аксенов заверил, что все крымские пляжи, кроме лечебных и детских, будут общедоступными в следующем туристическом сезоне в Крыму. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, за прошлый год Крым принял 5,573 млн туристов, что на 21% больше, чем в 2015 году.

«Ведется активная работа по открытию пляжей для общественности. Так, все пляжи, кроме лечебных и детских, будут общедоступными как для крымчан, так и для туристов. Ведется активная работа по подготовке пляжных территорий к купальному сезону нынешнего года. Министерство туризма занимается созданием интерактивной карты, на которой будут размещены все пляжи полуострова», – написал Аксенов .

При этом, по его словам, должны быть определены ответственные за каждый конкретный пляж.

«Правительство Крыма должно знать, кого необходимо награждать в случае успешно выполненной работы, а к кому, соответственно, применять административные меры», – подытожил пророссийский глава Крыма.

В период новогодних праздников в Крыму побывали вдвое больше туристов, чем в 2015 году, сообщили 13 января в подконтрольном Кремлю Министерстве курортов и туризма полуострова.

Ранее заместитель министра транспорта России Виктор Олерский заявил, что Министерство транспорта России предлагает ввести безвизовый режим для туристов, прибывающих в Крым на круизных лайнерах.