Плотницкий и Захарченко посетят Крым 17 января – СМИ

Главари группировок «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий посетят аннексированный Крым 17 января. Об этом сообщает «РИА Новости Крым».

По информации издания, визит Плотницкого и Захарченко приурочен к празднованию 363-й годовщины Переяславской Рады. В рамках визита в Симферополе состоится пресс-конференция главарей группировок «ДНР» и «ЛНР».

«Помимо Захарченко и Плотницкого, в пресс-конференции примет участие депутат Госдумы России Андрей Козенко. Участники мероприятия обсудят выполнение минских соглашений в преддверии двухлетия их подписания», – сообщает издание.

Ранее народный депутат Украины Надежда Савченко подтвердила, что в Минске действительно говорила с главарями группировок «ДНР» Александром Захарченко и «ЛНР» Игорем Плотницким. При этом депутат заявила, что готова «говорить даже с чертом».