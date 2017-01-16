В Крыму заявили об увеличении на 38% дохода от аренды имущества

В 2016 году объем поступлений в бюджет аннексированного полуострова от арендной платы за имущество, находящееся в собственности Крыма, увеличился на 38% по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю Министерства имущественных и земельных отношений.

«В 2016 году бюджет Крыма пополнился на сумму 276 миллионов рублей. При этом доходы от сдачи в аренду имущества, учтенного в казне Крыма, составили 80,7 млн рублей», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве также проинформировали, что поступления от сдачи в аренду имущества «государственных унитарных предприятий и государственных автономных учреждений Крыма составили 195,2 миллиона рублей».

Ранее Департамент по имущественным и земельным отношениям подконтрольного России правительства Севастополя инициировал изменения в действующее в городе законодательство относительно сроков оформления права собственности граждан на земельные паи.