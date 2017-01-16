Затягивание следствия по делам политзаключенных в Крыму говорит об их невиновности – активист

У российских правоохранителей нет достаточной доказательной базы для обвинения крымских политузников, из-за чего следствие над ними затягивается на длительный срок, и меняются статьи обвинения, сообщил Крым.Реалии активист объединения «Крымская солидарность» Энвер Шерфиев.

«Преследование крымских мусульман из числа крымских татар началось с 2015 года. Тогда в 2015 году по так называемому «делу «Хизб ут-Тахрир» были арестованы четверо мусульман, следствие длилось более года. Также происходит и с последующими группами арестованных. На мой взгляд, причина затягивания следствия связанна с тем, что все подозреваемые являются мирными мусульманами, из-за этого следствие не может дать обвинительный приговор», – отметил Энвер Шерфиев.

По мнению общественного активиста, именно по этой причине следствие меняет обвинительную статью для арестованных крымских политзаключенных.

«Ранее мусульман по так называемому «делу «Хизб ут-Тахрир» обвиняли по ст. 205.5 части первой и части второй УК России. Но поскольку у следствия нет вещественных и других весомых доказательств по данному делу, они решили дополнительно обвинить фигурантов этого дела по ст. 278 УК России», – комментирует ситуацию Шерфиев.

По мнению общественника, российскими властями в Крыму проводится политика запугивания крымскотатарских активистов.

9 апреля 2016 года в аннексированном Севастополе Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных российскими правоохранителями в Крыму. Были здесь и адвокаты обвиняемых. Позже объединение «Крымская солидарность» стало открытым не только для родственников обвиняемых российскими правоохранителями в принадлежности к организации «Хизб ут-Тахрир», но и для семей других политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».