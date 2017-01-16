В Симферополе пройдет рождественский концерт с украинскими песнями

В Симферопольском художественном музее 19 января 2017 года при поддержке подконтрольного Кремлю Министерства культуры Крыма пройдет «Рождественский концерт с камерным хором «Таврический благовест». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы, в программе камерный хор государственного учреждения «Крымская государственная филармония» исполнит ряд произведений: «Ударили два мороза» (Валерий Калистратов), «Бог ся рождае» (Остап Нижанковский), «Коляда» (Валерий Калистратов), «Величание» Рождеству Христову (Владимир Файнер), «Спи ,Ісусе,спи» (Николай Гобдич), «Небо ясні зірки вкрили», «Буковинскі вечорниці» (Анатолий Кос-Анатольский), «Дивная новина» (Ольга Штукалюк), «Дивная новина» (Марта Лозинская), «Щедрик» (Николай Леонтович), «Днесь пою ще», «Слава Богу на небе» (Галина Григорьева), «Небо яснi зірки вкрили», «Зима» (Николай Сидельников) и другие.

Начало концерта – в 18:30, отметили в ведомстве.

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