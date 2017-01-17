Радио Крым.Реалии: В новый год – с новым СИЗО для крымчан?

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии говорят о давнем намерении российских властей аннексированного полуострова отремонтировать крымские тюрьмы и построить новый следственный изолятор.

Единственное СИЗО полуострова в Симферополе продолжает пополнятся сотнями новых арестантов, часть из которых – политзаключенные. Их родственники заявляют о нечеловеческих условиях содержания крымчан. Что происходит со строительством нового СИЗО? В каких условиях содержатся крымские заключенные?

На эти вопросы ответит жена арестованного правозащитника из Ялты Эмира-Усеина Куку – Мерьем Куку, координатор полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова и координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров. Ведущий – Сергей Мокрушин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

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