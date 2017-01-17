В Крыму проводят операцию «Первоцвет»

На территории Крыма проводят операцию «Первоцвет», сообщает подконтрольное Кремлю Министерство экологии и природных ресурсов Крыма.

«В ходе проведения операции сотрудниками Минприроды Крыма проводится комплекс мероприятий, направленный на выявление, пресечение и предупреждение фактов уничтожения и незаконного оборота объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Крыма», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что за уничтожение, незаконное изъятие из природной среды, хранение, перевозку и реализацию объектов растительного мира, занесенных Красную книгу России и Красную книгу Крыма предусмотрена административная ответственность, а в отдельных случаях и уголовная ответственность.

«Кроме того, помимо административного штрафа нарушителю будет необходимо уплатить сумму вреда, причиненного в результате незаконного уничтожения или изъятия из природной среды исчезающих видов растений, а также их незаконного оборота, которая составляет 450 рублей за один экземпляр побега или розетки растения редкого вида», – подытожили в ведомстве.

В 2016 году в подконтрольном Кремлю Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма заявили об изъятии 93 тысяч раннецветущих растений, занесенных в Красную книгу России и Крыма