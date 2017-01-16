В Саках заявили о пресечении двух попыток передачи наркотиков

Сотрудники сакского отделения по контролю за оборотом наркотиков российского МВД в Крыму заявили о пресечении деятельности подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств, сообщает пресс-служба российского МВД в Крыму.

«Полицейские зафиксировали два факта передачи наркотиков за денежное вознаграждение местными жителями. Один из подозреваемых продал два бумажных свертка с марихуаной, второй сбыл полимерный пакетик с порошкообразным веществом розового цвета – амфетамином», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в ведомстве, экспертиза подтвердила, что изъятое в обоих случаях вещество являлось наркотическим.

«Следственным отделом МО МВД России «Сакский» возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления за незаконный сбыт наркотических средств. Санкция указанной статьи предусматривает наказание от четырех до восьми лет лишения свободы», – подытожили в пресс-службе.

Ранее под Севастополем задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков.