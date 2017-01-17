Кандидат в президенты Франции от популистской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен намерена признать аннексированный Крым российской территорией в случае своей победы на выборах. Об этом она сообщила в интервью газете «Известия».

«После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью России. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским», – сказала она.

Она отметила, что факт непризнания волеизъявления крымчан международным сообществом и ООН вызывает у нее сожаление.

Также Ле Пен пообещала выступать за отмену санкций против России.

Ранее лидер популистской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, вопреки позиции Европейского союза, что аннексия Россией украинского Крыма не была незаконной. В интервью французским телеканалам RMC и BFMTV она, в частности, заявила: «Я совершенно не считаю, что произошла незаконная аннексия: был референдум, жители Крыма пожелали воссоединиться с Россией».

Эти заявления вполне повторяют позицию России по аннексированному ею Крыму.

Марин Ле Пен, известная своей пророссийской позицией, а также тем, что ее политическая сила получает финансовую и пропагандистскую поддержку со стороны России, она считается одним из двух ведущих кандидатов на выборах президента Франции, первый тур которых должен состояться 23 апреля. Марин Ле Пен, в частности, призывает к «стратегическому партнерству» между Францией и Россией в борьбе с исламистами.