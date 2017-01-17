В Турции задержали нападавшего на ночной клуб в Стамбуле – СМИ

В Турции задержали мужчину, который в новогоднюю ночь убил в ночном клубе Стамбула 39 человек, сообщают турецкие СМИ.

По сообщениям, нападающего задержали в стамбульском районе Есеньюрт во время спецоперации вечером 16 января.

Ночью 1 января вооруженный грабитель открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, когда там собралось более полутысячи человек для празднования Нового года. Он расстрелял охранника-полицейского на входе и устроил стрельбу из автоматического оружия внутри. В результате нападения 39 человек погибли и более 60 были ранены.

Турецкая полиция заявила, что нападающим на ночной клуб в Стамбуле был гражданин Узбекистана Абдулкадыр Машарипов.

Ответственность за нападение на себя взяла группировка «Исламское государство».