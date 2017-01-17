В Симферополе ночью сгорели три иномарки – МЧС

В Симферополе, ночью 17 января, произошло возгорание трех автомобилей, сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

«17 января в 03:11 на проспекте Победы произошло возгорание трех автомобилей: Hyundai Solaris, Ford Focus и Hyundai Santa Fe. Огнем полностью уничтожено два автомобиля – Hyundai Solaris и Ford, а также повреждено переднее колесо автомобиля Hyundai Santa Fe», – говорится в сообщении.

По данным МЧС, площадь пожара составила 10 квадратных метров, возгорание удалось потушить до 3:43.

В Севастополе 10 января в районе СТ «Рыбак-6» в Гагаринском районе сгорел автомобиль «Ford Scorpio».