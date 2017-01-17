В Севастополе школьники попали в больницу с отравлением

В Севастополе шестеро школьников поступили в инфекционную больницу с диагнозом «острая кишечная недостаточность». Об этом рассказала главный врач городской инфекционной больницы Инга Матяж, сообщают «Новости Крыма».

«Ребята (6 человек) поступали в ночь с 12 на 13 января. Состояние у всех расценивалось как удовлетворительное и средней тяжести. Максимальная температура тела у двух человек была до 37,5 градусов. Жалобы были на рвоту и нечастый жидкий стул», – сказала Матяж.

По ее словам, природа заболевания не бактериальная, и скорее всего, это вирусная этиология, которой сейчас очень много в Севастополе и в стране.

Врач отметила, что лечение имеет положительный результат, скоро детей выпишут из больницы.