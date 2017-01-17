Вместе с подозреваемым в нападении на ночной клуб Стамбула полиция задержала еще 4 человека – СМИ

Турецкая полиция, которая вечером 16 января во время спецоперации задержала подозреваемого в нападении на ночной клуб Стамбул 1 января, взяла под стражу еще 4 человека. Об этом сообщают СМИ Турции.

По их данным, гражданина Узбекистана Абдулкадыра Машарипова задержали во время рейда полиции в районе Бешикташ в доме, принадлежащем одному из граждан Кыргызстана.

Сообщается, что мужчина оказал сопротивление при аресте, а также, что вместе с ним полиция взяла под арест четырех человек, в том числе гражданина Кыргызстана. По предварительным данным, на момент задержания в доме был 4-летний сын Абдулкадыра Машарипова.

Турецкие СМИ пишут, что полиция знала о местонахождении Машарипова не менее 4-5 дней, но не спешила с задержанием, чтобы отследить его связи и контакты.

Накануне полиция распространила фотографию с изображением, похоже, подозреваемого в теракте мужчины в окровавленной рубашке с порезами и синяками на лице.

Информагентства Турции со ссылкой на источники в силах безопасности, сообщают о продолжении 17 января операции по выявлению потенциальных террористических ячеек в стране.

Ночью 1 января вооруженный грабитель открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, когда там собралось более полутысячи человек для празднования Нового года. Он расстрелял охранника-полицейского на входе и устроил стрельбу из автоматического оружия внутри. В результате нападения 39 человек погибли и более 60 были ранены.

Турецкая полиция заявила, что нападающим на ночной клуб в Стамбуле был гражданин Узбекистана Абдулкадыр Машарипов.

Ответственность за нападение на себя взяла группировка «Исламское государство».