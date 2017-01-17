Рейтинг поддержки Трампа в США снизился накануне инаугурации – опрос

Согласно данным исследований американской социологической компании Gallup, опубликованным 16 января, за несколько дней до вступления в должность президента США Дональд Трамп имеет один из самых высоких антирейтингов за время измерений этого показателя компанией с 1992 года.

Так, согласно данным социологов, 55% американцев недовольны будущим лидером. Положительно о Трампе отзываются 40% респондентов. В опросе приняли участие 1032 взрослых граждан в различных штатах с 4 до 8 января.

В то же время, по данным Gallup, рейтинги популярности Дональда Трампа и во время избирательной кампании не достигали отметки выше 38%.

Между тем, рейтинг популярности президента США Барака Обамы, который покидает Белый дом, составляет 58%.

Согласно системе непрямых выборов в США во время голосования за президента страны 8 ноября выдвиженец от Республиканской партии Дональд Трамп получил достаточное количество голосов выборщиков, победив выдвиженку от Демократической партии Хиллари Клинтон. Дональд Трамп примет президентскую присягу и вступит в должность 20 января 2017.