В Симферополе из-за аварии 18 домов остались без отопления

В Симферополе 17 января 18 жилых домов остались без отопления из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферополя, информируют РИА Крым.

«От отопления отключены ряд домов, расположенных на улицах Тургенева, Киевской, Фрунзе. Причина отключения – ремонт насосного оборудования на центральном тепловом пункте по улице Фрунзе, 43/2. Ремонтные работы будут завершены сегодня», – отметили в пресс-службе.

В начале января часть Приморского из-за аварии в котельной осталась без тепла.



