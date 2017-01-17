В Симферопольском районе автомобиль врезался в дерево – дорожная инспекция

В Симферопольском районе Крыма автомобиль врезался в дерево из-за приступа эпилепсии водителя. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю дорожной инспекции Крыма.

«16 января 2017 года водитель автомобиля «ВАЗ 111740», 1991 года рождения, двигаясь со стороны Красноперекопска в направлении Симферополя, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо, с последующим наездом на дерево», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в результате ДТП водитель получил закрытый перелом левой ключицы со смещением.

Накануне сообщалось, что в лобовом столкновении в Крыму погиб водитель.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.