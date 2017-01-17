В Киеве «Крымская диаспора» анонсирует мероприятие ко Дню Автономной Республики Крым

Общественная организация «Крымская диаспора» в пятницу, 20 января, проведет вечер «Любим Крым», посвященный Дню республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Мероприятие посвящено Дню Автономной Республики Крым, который начали отмечать в январе 1991 года! Именно 20 января мы традиционно отмечаем День республики Крым. Вас ждет виртуальный экскурс по истории нашего любимого полуострова, викторины. Изюминкой мероприятия станет презентация набора календаря открыток с видами Крыма. При желании, приносите с собой веселое настроение и любимые вкусности», – говорится в сообщении.

Мероприятие состоится в Киеве, 20 января в 19.00 по адресу ул. Сверстюка, 19, оф. 914.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».