Назначение новых заместителей проводится для «усиления эффективности работы мэрии» – Бахарев

Глава российской администрации Симферополя Геннадий Бахарев назначает новых заместителей «для усиления эффективности работы мэрии, в том числе и в межнациональном плане». Об этом он заявил в комментарии Крым.Реалии.

«Эффективность всегда можно совершенствовать, пределу нет конца. Люди, которые заходят, довольно опытные управленцы. Я думаю, что с нами им будет работать просто. Новая кровь и струя должна быть. Два года – это срок, когда нужно сделать выводы, и произвести кадровые перестановки», – сказал Бахарев.

В ближайшее время у фактического мэра города Геннадия Бахарева должны появиться два новых заместителя. Это бывший депутат Верховной Рады АРК и бывший оперативник СБУ Александр Овдиенко, претендующий на место первого зама главы администрации, и Нариман Исаев – крымский татарин, которому собираются поручить межнациональную сферу.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».