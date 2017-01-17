Власти Стамбула: подозреваемый в нападении на клуб Reina признал вину

Гражданин Узбекистана Абдулкадыр Машарипов, арестованный турецкой полицией по подозрению в совершении террористического нападения на стамбульский ночной клуб Reina 1 января, признал свою вину, заявил губернатор Стамбула Васип Шахин.

Он уточнил, что обвиняемый 1983 года рождения прошел подготовку в Афганистане и действовал от имени экстремистской группировки «Исламское государство».

По словам Шахина, отпечатки пальцев Машарипова совпадают с выявленными на месте нападения.

Губернатор Стамбула заявил, что Машарипов хорошо образован и знает четыре языка. Как добавил губернатор, следствие подозревает, что подозреваемый въехал на территорию Турции нелегально, пересекая восточную границу в январе 2016 года.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 17 января заявил, что полиция продолжает допрос подозреваемого, и выразил надежду, что следствие сможет выявить «силы», стоящие за нападением.

Об аресте подозреваемого стало известно накануне. По сообщениям турецких СМИ, его задержали в стамбульском районе Есеньюрт.

По данным следствия, в новогодний вечер нападающий подъехал к клубу на такси, прошел в клуб с полуавтоматической винтовкой в руках и открыл огонь. В результате нападения погибли 39 человек, десятки были ранены. Среди погибших были граждане восьми стран.