Из-за ремонтных работ часть Севастополя осталась без воды

В связи с аварийными работами на водопроводе Севастополя часть улиц Ленинского района города осталась без водоснабжения. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«Из-за ремонтных работ на сетях горводопровода 17 января подача воды с 9:30 до 17:00 часов производиться не будет в район улиц Херсонская, Бакинская, Адмирала Владимирского, Катерная, тупик Бакинский», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что «с 10:00 до 15:00 часов подача воды производиться не будет в район 5-этажной застройки: улицы Коммунистическая, Голубца, Мечникова, Харьковская, Адмирала Азарова, Ковпака, Киевская, Льва Толстого, Революции 1905 года и Руднева».

В январе сообщалось, что «Водоканал» Севастополя представил тарифы, которые будут действовать для жителей города в 2017 году. Суммы для оплаты по счетам за услуги «Водоканала» будут подниматься трижды – в январе, июле и октябре.