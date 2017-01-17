Новая тюрьма в Крыму не решит проблему качества содержания заключенных – правозащитница

Вся официальная правозащитная деятельность местных властей и уполномоченного по правам человека в аннексированном Крыму после 2014 года сводится к заявлениям о строительстве нового СИЗО. Однако, новая тюрьма не поможет решить проблему качества содержания заключенных. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщила координатор полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова.

«Построение новой тюрьмы – это не способ облегчения. Единственным нормальным способом было бы сокращение количества мер пресечения, таких как содержание под стражей и оставление людей под подпиской о не выезде или под домашним арестом и так далее. Тогда это могло бы хоть как-то изменить ситуацию. Но, к сожалению, мы видим, что арестов все больше и больше, и не только политических», – сказала Крыленкова.

Другой собеседник программы – координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров перечислил, на что жалуются люди, которые находятся под стражей.

«На одной койке по очереди спят двое, трое людей. То есть, они просто не спят. Пища там (в СИЗО – КР) просто не пригодна для употребления, мы знаем случай, когда в чашке находили мышиный хвост», – сказал он.

Ранее Крымский адвокат Эмиль Курбединов также сообщал об условиях содержания граждан Украины в Симферопольском СИЗО в аннексированном Крыму. По словам адвоката, заключенные жалуются на переполненность камер, антисанитарию, укусы насекомых, отсутствие нормального питания и медицинского обслуживания. Политическим узникам, многие из которых уже почти год находятся под стражей, не предоставляется возможность свидания с родственниками. Курбединов также сообщил, что заключенных в камерах в два раза больше, чем спальных мест для них. Подзащитные, по словам адвоката, пожаловались ему на антисанитарию в камерах и отсутствие нормального питания.

МИД Украины неоднократно высказывал России протест из-за нарушения прав задержанных украинцев, в частности по политическим мотивам. Следственный комитет России заявил, что имеет достаточно доказательств вины граждан Украины, обвиняемых в экстремизме, диверсионной деятельности, шпионаже.