Джеппар: крымские музеи намерены подавать апелляцию по делу о «скифском золоте»

Крымские музеи планируют подавать апелляционную жалобу на решение Окружного суда Амстердама о возврате «скифского золота» на территорию материковой Украины. Об этом на своей странице в Фейсбуке 17 января написала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

«Наши защитники получили известие от судебного пристава о намерении крымских музеев подавать на апелляцию. Это фактически означает начало процесса обжалования решения Окружного суда и, соответственно, пока артефакты будут оставаться в хранилищах музея Аларда Пирсона», – написала Джеппар.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил вернуть экспонаты выставки «Крым: золото и тайны Черного моря», привезенные на выставку в музей Алларда Пирсона из музеев Крыма еще до оккупации полуострова, украинскому государству. Представители крымских музеев дали знать, что обжалуют это решение. В Киеве ожидают, что экспонаты вернутся в Украину до конца следующего года, после завершения всех разбирательств. Как заявляли ранее в Киеве, эти экспонаты в будущем вернут в Крым после деоккупации полуострова.

После аннексии Крыма украинские власти заявили, что артефакты являются не собственностью музеев, а принадлежат государству Украина. В свою очередь крымские музеи настаивали, чтобы ценности вернули им. При этом музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Алларда Пирсона, в котором потребовали вернуть коллекцию в Крым.