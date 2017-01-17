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Евпаторийскому санаторию присвоили имя «доктора Лизы»

Елизавета Глинка, архивное фото

Елизавета Глинка, архивное фото

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Евпаторийскому военному детскому клиническому санаторию присвоили имя главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной в СМИ как «Доктор Лиза» – одной из пассажиров авиалайнера ТУ-154, потерпевшего крушение над Черным морем в конце декабря прошлого года. Об этом сообщают «События Крыма» со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

«Такое название санаторий получил за особые заслуги медицинского персонала в лечении и реабилитации детей военнослужащих и других граждан России», – отмечают в российском ведомстве.

В начале января крымская художница Ксения Симонова сняла песочный фильм памяти «Доктора Лизы».

«Доктор Лиза», многократно бывавшая в оккупированном Донецке, не раз делала заявления об отсутствии на Донбассе российских военных.

Самолет Ту-154, следовавший 25 декабря из Сочи на военную базу в Сирии, упал в Черное море 25 декабря утром. На его борту были артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты, экипаж и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка – всего 92 человека. Все они погибли.

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