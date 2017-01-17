В Севастополе пройдут митинги памяти адвоката и журналистки, убитых националистами в Москве

Вечером, 19 января, левые активисты Севастополя проведут в центре города митинги памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых националистами в Москве в 2009 году. Об этом Крым.Реалии сообщили организаторы митингов.

Как рассказал представитель неформальной группы местных марксистов Михаил Молотов, первый митинг начнется в 16:00 по местному времени на улице Ленина возле памятника комсомольцам. По его словам, на этом митинге почтут память убитых Маркелова и Бабуровой и затронут «некоторые актуальные вопросы, такие как война на Донбассе и война в Сирии».

По словам представителя неформальной группы местных анархистов Алексея Присяжнюка, второй митинг памяти начнется в 16:30 на улице Ленина в сквере напротив Дома офицеров Черноморского флота.

«В России погибает много людей, много активистов, и организаторы митинга добиваются, чтобы людей не убивали за их политические взгляды», – отметил он в комментарии Крым.Реалии.

Присяжнюк также сообщил, что изначально подавал заявку на проведение митинга на площади Нахимова, однако российское правительство Севастополя письменно предложило ему перенести этот митинг в сквер напротив Дома офицеров Черноморского флота.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были убиты наемными убийцами из «Боевой организации русских националистов» 19 января 2009 года в центре Москвы. Анастасия Бабурова была похоронена в ее родном городе Севастополе на кладбище 5-го километра.