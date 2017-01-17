Лавров: Россия пригласила представителей США к переговорам по Сирии

Россия приглашает на встречу в Астане по сирийскому урегулированию представителей ООН и США, заявил 17 января в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Рассчитываем, что новая американская администрация сможет принять это приглашение, которая будет представлена своими экспертами на любом возможном уровне. Это будет первый официальный контакт, в ходе которого можно будет начать обсуждать повышение эффективности борьбы с терроризмом в Сирии», – сказал Лавров.

29 декабря Москва объявила, что Россия и Турция были посредниками по достижению перемирия между сирийским правительством и оппозицией. Кроме того, Москва сообщила, что стороны выразили желание начать мирные переговоры. Переговоры в Казахстане запланированы на 23 января.

Российские власти ранее заявляли, что Россия, Турция и Иран будут присутствовать на переговорах в Астане, добавив, что Египет, Саудовская Аравия, Катар и Иордания также могут присоединиться к процессу.