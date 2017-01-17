В Симферополе анонсируют фестиваль памяти Владимира Высоцкого

В Симферополе на 25 января анонсируют открытие фестиваля памяти Владимира Высоцкого. Об этом заявляют в пресс-службе туристического портала Крыма.

«Фестиваль «Владимир Высоцкий. Сквозь время... Крым. Севастополь» откроется в Симферополе 25 января, в День рождения актера, поэта и исполнителя. Основная концертная программа пройдет в Севастополе на кораблях и в воинских частях Черноморского флота», – отметили в пресс-службе.

В организации отмечают, что всего в программе участвуют около 30 бардов из Крыма, России, Украины, Беларуси, Германии и Польши. На открытии фестиваля запланировано выступление Олега Рубанского из Киева и Алексея Нежевца из Минска.

В конце декабря сообщалось, что в Евпатории открыли мемориальную доску Владимиру Высоцкому. Доска размещена на улице Караимской, где 44 года назад проходили съемки фильма «Плохой хороший человек» по рассказу Антона Чехова «Дуэль». Одну из главных ролей в этом фильме сыграл Высоцкий.

Фильм с аналогичным названием был снят в Советском Союзе в 1935 году, однако, его сюжет отличается от новой картины.