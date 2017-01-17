Европарламент выбирает нового президента

Депутаты Европарламента 17 января должны избрать нового президента Европейского парламента, преемника Мартина Шульца, который оставляет Брюссель и возвращается в немецкую политику.

Как ожидается, выборы будут проводиться в несколько раундов. Явного лидера нет, один из семи кандидатов в последний момент решил не баллотироваться.

В предыдущие годы правоцентристская Европейская народная партия и левоцентристский Прогрессивный альянс социалистов и демократов разделяли президентство, поддерживая кандидатов друг друга.

На этот раз ЕНП хочет видеть председателем Европарламента своего кандидата Антонио Таджани из Италии, а альянс социалистов и демократов выдвигает своего итальянского кандидата Джанни Пителла.

В течение первых трех раундов голосования кандидату необходимо набрать простое большинство голосов, чтобы быть избранным президентом парламента. В четвертом раунде победа присуждается кандидату, который получил наибольшее количество голосов.

В ноябре прошлого года президент Европарламента Мартин Шульц заявил, что решил не выдвигать свою кандидатуру на третий срок президентства.

«В следующем году я буду баллотироваться в немецкий Бундестаг как глава списка СПД в земле Северный Рейн – Вестфалия», – сообщил он.

Мартин Шульц занимал должность президента Европарламента от 2012 года. Действие его мандата истекает в январе. Президента Европарламента выбирают раз в 2,5 года.